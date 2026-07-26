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Формат парада кораблей в Петербурге изменится

Патрушев: парад кораблей в Петербурге сохранится, но с ограничением техники
Александр Гальперин/РИА Новости

Главный военно-морской парад в Петербурге в рамках Дня ВМФ (военно-морского флота) сохранится, но в нем задействуют ограниченное количество морской техники, сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Его цитирует «Интерфакс».

Чиновник призвал беречь потенциал морской техники.

«Должно быть ограниченное количество кораблей... Я за это, а не таскать сюда большое количество кораблей для того, чтобы просто показать», — сказал Патрушев.

Он добавил, что корабли должны решать военные задачи, а не участвовать в парадах.

День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля. Это праздник, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

26 июля моряков поздравил президент Владимир Путин. Глава государства приехал в Санкт-Петербург, заслушал доклады от командующих флотами и вручил награды военнослужащим ВМФ.

Ранее Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ.

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