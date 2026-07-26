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Политика

Путин потребовал бороться с посягательством на танкеры РФ, как с пиратством

Путин призвал решительно бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ
Юрий Кочетков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал бороться с попытками воздействия на торговый флот РФ, как с пиратством и пиратами. Отрывок речи главы государства во время докладов от командующих флотами опубликовал в Telegram журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

«В таких случаях (при попытках воздействовать на российский флот. — «Газета.Ru»), конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно», — заявил Путин.

Глава государства надеется, что ВМФ защитит российские коммерческие корабли.

В июне Британия впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относли к так называемому российскому теневому флоту. Премьер-министр Кир Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России.

В этом же месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские ВМС при поддержке Великобритании провели аналогичную операцию в Атлантическом океане. Еще один похожий случай произошел и в марте. Тогда Франция при поддержке Британии задержала танкер Deyna под флагом Мозамбика. Судно заподозрили в использовании подложного флага, а Макрон заявил о его связи с «российским теневым флотом».

А прошлой зимой минобороны Соединенного Королевства сообщило, что по запросу США оказало содействие в операции против нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.

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