Путин вручил награды военнослужащим ВМФ

Президент России Владимир Путин в День Военно-Морского флота (ВМФ) вручил государственные награды военнослужащим ВМФ РФ. Церемония прошла в петербургском Адмиралтействе, сообщает РИА Новости.

Обращаясь к награждаемым, Путин отметил, что для матросов и офицеров российского флота преданность Отечеству всегда была и остается мощной духовной опорой. Президент России также добавил, что моряки ВМФ неизменно проявляют отвагу и мужество.

«Ваши достижения, уважаемые товарищи, — это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков», — сказал российский лидер.

Путин заявлял, что Россия стала великой морской державой благодаря военному флоту и ученым. По его словам, страна чествует флот и всех, кто создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным трудом. Президент подчеркнул, что к морякам относятся с особым уважением, их отличают верность долгу, отвага и преданность Отечеству.

День Военно-Морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 26 июля. Это памятный день, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

Ранее Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России.