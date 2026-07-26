Ураган повредил почти 30 школ и детсадов в Ростове-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону заявил об ущербе от урагана в школах и детсадах

Во время урагана в Ростове-на-Дону повреждения получили объекты на территории 14 детских садов и 16 школ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, в четырех детских учреждениях ветер повредил кровлю и еще в двух — выбил оконные стекла. Кроме того, на четырех социальных объектах «пострадало ограждение».

Скрябин поделился выводами своего заместителя по социальным вопросам, которая сообщила, что завтра четыре ростовских детсада не смогут принять детей из-за продолжающейся ликвидации последствий ЧП. По словам чиновницы, воспитанников «перераспределят в другие корпуса», о чем их родители будут оповещены заранее.

Ураган в Ростовской области привел к многочисленным разрушениям и травмам среди населения: 28 человек пострадали, семеро госпитализированы, еще одного не смогли спасти, жилой дом полностью лишился крыши. В двух районах области введен режим ЧС. Из-за обрывов ЛЭП произошла задержка движения почти 90 поездов.

Ранее жители российского региона засняли приближение песчаной бури к городским районам.