Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Ураган повредил почти 30 школ и детсадов в Ростове-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону заявил об ущербе от урагана в школах и детсадах

Во время урагана в Ростове-на-Дону повреждения получили объекты на территории 14 детских садов и 16 школ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, в четырех детских учреждениях ветер повредил кровлю и еще в двух — выбил оконные стекла. Кроме того, на четырех социальных объектах «пострадало ограждение».

Скрябин поделился выводами своего заместителя по социальным вопросам, которая сообщила, что завтра четыре ростовских детсада не смогут принять детей из-за продолжающейся ликвидации последствий ЧП. По словам чиновницы, воспитанников «перераспределят в другие корпуса», о чем их родители будут оповещены заранее.

Ураган в Ростовской области привел к многочисленным разрушениям и травмам среди населения: 28 человек пострадали, семеро госпитализированы, еще одного не смогли спасти, жилой дом полностью лишился крыши. В двух районах области введен режим ЧС. Из-за обрывов ЛЭП произошла задержка движения почти 90 поездов.

Ранее жители российского региона засняли приближение песчаной бури к городским районам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!