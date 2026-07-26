Жители российского региона засняли приближение песчаной бури к городским районам

На Саратовскую область надвигается песчаная буря, сообщают Telegram-каналы «Саратов 24» и «Мой Энгельс» со ссылкой на своих подписчиков.

Местные жители сняли на фото и видео «стену из пыли» на горизонте, движущуюся по направлению к многоквартирным домам.

В Энгельсе это явление заметили уже в нескольких районах, включая Прибрежный. По словам горожан, на улицах «стоит плотная пыльная завеса».

По данным регионального управления МЧС, сегодня днем в Саратовской области возможно усиление порывов ветра до 24 м/с при температуре до +40° и даже выше.

«В связи с ветровой нагрузкой повышается вероятность возникновения ДТП, аварийные ситуации на ЛЭП», — предупредили в спасательной службе.

Предыдущая песчаная буря обрушилась на Саратовскую область позавчера: 24 июля в Марксовском районе были повреждены частные дома, сорваны с креплений детские батуты и садовые качели, разрушены теплицы.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.