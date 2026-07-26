В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС

Власти Волгодонского и Чертковского районов Ростовской области, вслед за Ростовом-на-Дону, ввели режим ЧС после урагана. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, режим повышенной готовности действует в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах.

Также мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин заявил, что в городе из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам градоначальника, режим ЧС начал действовать на всей территории города.

Ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростов-на-Дону. В городе повалены более 1000 деревьев, многие из которых упали на автомобили, также наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Из-за стихии пострадали 28 горожан, один человек не выжил. Также в регионе задерживаются 89 пассажирских поездов. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Барнауле ураган повалил деревья и оставил без света микрорайон.