В Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов

В Ростовской области из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов. Об этом заявили в пресс-службе РЖД. Максимальное время задержки составляет до восьми часов.

Причиной стали сильный дождь и ураганный ветер. Они привели к отключению тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения в Ростове-на-Дону. В РЖД уточнили, что работа тяговых подстанций уже восстановлена.

«В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники», — указали в РЖД.

В СКЖД извинились перед пассажирами и заявили, что информацию о движении поездов можно узнать по номеру 8-800-775-00-00.

До этого в Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.