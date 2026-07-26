В Мелитополе появился стихийный мемориал памяти жертв теракта в Кирилловке

В Мелитополе почтили память жертв атаки ВСУ на Кирилловку

В запорожском Мелитополе организовали стихийный мемориал памяти жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по туристической базе в Кирилловке. Кадры с места событий опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня вся Запорожская область скорбит по жертвам украинской террористической атаки», — написал он.

26 июля в регионе объявлен днем скорби. На братском кладбище Мелитополя собрались жители, представители областного правительства и участники молодежных объединений, они несут цветы, свечи и игрушки в память о жертвах теракта в Кирилловке.

Балицкий выразил соболезнования тем, кто потерял родных, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Прошлой ночью украинские беспилотники атаковали базу отдыха в Кирилловке. Жертвами налета стали 12 человек, получили ранения еще 16.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Херсонской облдуме рассказали, что демонстрирует атакой на Кирилловку новый главком ВСУ Драпатый.