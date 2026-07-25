СК РФ показал видео последствий теракта на турбазе в Запорожье

СК РФ опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке

Следственный комитет России показал видео с последствиями удара украинских беспилотников по базам отдыха в Запорожской области. Соответствующее видео опубликовано на сайте ведомства.

На кадрах запечатлены несколько полностью выгоревших машин и разрушенные конструкции зданий. На месте ведется разбор завалов, работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («теракт»).

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по туристическим базам в Кирилловке, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По предварительным данным, пострадали 14 человек, не выжили восемь человек, в их числе есть дети. Балицкий возмутился, что ВСУ целенаправленно били по мирным жителям.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее преступлением. Он отметил, что ВСУ было известно, что целью являются гражданские объекты.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по автовокзалу в Запорожской области.