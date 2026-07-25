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Политика

В Херсонской облдуме рассказали, что демонстрирует Драпатый атакой на Кирилловку

Депутат Фомин: атакой на Кирилловку Драпатый демонстрирует лояльность Зеленскому
Следственный комитет Российской Федерации

Атака на турбазы в Кирилловке Запорожской области — демонстрация новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым своей лояльности президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде. Об этом заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Он назвал данное преступление элементом «праздничных» мероприятий в честь назначения Драпатого.

«Минимум сострадания и максимум людоедской идеологии. Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде», — подчеркнул Фомин.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

По последним данным, число пострадавших в результате ударов возросло до 16 человек, среди которых пятеро детей. 11 человек не выжили, в том числе четверо несовершеннолетних. Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным.

Ранее мирные жители пострадали в Ростовской области во время ночной атаки ВСУ.

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