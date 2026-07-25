Спасатели завершили работы в Кирилловке после атаки ВСУ

Специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его данным, всего в результате атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка, уточнил глава региона.

«Киевский режим, не считаясь ни с какими нормами морали, целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей. Мы не ждем справедливой оценки от европейских кабинетов — мы знаем, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших этот террористический акт», — написал Балицкий.

Он также добавил, что с семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Медики делают все возможное для спасения пострадавших, подчеркнул губернатор Запорожской области.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Ранее мирные жители пострадали в Ростовской области во время ночной атаки ВСУ.