Балицкий: 8 человек погибли, 14 ранены при ударе ВСУ по турбазам в Кирилловке

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали туристические базы в Запорожской области. По данным губернатора региона Евгения Балицкого, погибли восемь человек, в том числе двое детей. Еще 14 человек получили ранения, среди них трое несовершеннолетних. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Шесть взрослых и двое детей погибли в результате ударов ВСУ по поселку Кирилловка в Запорожской области. Еще 14 человек были ранены. Глава региона Евгений Балицкий заявил, что украинские военные преднамеренно атаковали гражданский объект .

«К сожалению, для них это война, где они не в состоянии выходить к равным и поэтому устраивают охоту на мирных жителей, женщин, детей»,

— написал губернатор.

По словам Балицкого, удар пришелся по туристическим базам, где в разгар сезона находились отдыхающие. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв будет оказана необходимая помощь.

Военный корреспондент Александр Коц также заявил, что ВСУ целенаправленно били по мирным жителям.

«Киев снова убивает спящих детей», — заявил он.

Коц напомнил, что Кирилловка находится в глубоком тылу, на расстоянии более ста километров от линии боевого соприкосновения.

«Достают туда именно тяжелыми ударными дронами дальнего радиуса, и цели выбирают демонстративно — курорт, ночь, отдыхающие с детьми», — написал Коц.

На месте продолжается масштабная спасательная операция, экстренные службы разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим, сообщил Балицкий. Глава региона отметил, что находится в постоянном контакте с руководителями экстренных ведомств и лично контролирует ситуацию.

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте .

Ведомство опубликовало кадры с места происшествия. На видео показаны полностью уничтоженные строения, выгоревшие автомобили и разрушенная территория туристических баз.

«Метод террористов»

Ночная атака вызвала резкую реакцию российских официальных лиц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что подобные удары являются терроризмом.

«Метод, который используют террористы — удары по мирному населению», — сказала дипломат.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее терактом и обвинил нового главкома ВСУ.

«Это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома — русофоба Драпатого», — заявил он ТАСС.

По словам Мирошника, российский МИД намерен собрать доказательную базу по произошедшему и представить ее на международных площадках.

Удары также прокомментировал командир ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

«Сегодня ночью <...> Драпатый и серийный убийца Роберт «Мадьяр» Броуди совершили военное преступление. Массированный удар тяжелых беспилотников был нанесен по сугубо гражданскому объекту — базе отдыха «Алеон» в курортном городке Кирилловка Запорожской области», — написал Рогозин.

«Военных здесь не было»

Как пишет «КП Запорожье», на туристических базах, попавших под удар, не размещались военные объекты.

Издание также напоминает, что зимой одна из баз отдыха принимала эвакуированных жителей Донецкой народной республики, оставшихся без жилья.

«Это были очень старенькие люди — ходили с палочками, плакали, когда за ними ухаживали сотрудники гостиницы. Их окружили тогда заботой и вниманием, разместили, помогали с документами и одеждой», — рассказала «КП Запорожье».

Курорт, куда ежегодно приезжали миллионы

Кирилловка считается одной из главных курортных точек побережья Азовского моря. Поселок расположен примерно в 60 километрах от Мелитополя на полуострове между Молочным и Утлюкским лиманами. Курортная зона включает Центральный пляж, Федотову косу и косу Пересыпь.