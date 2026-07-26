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Общество

В Ростове-на-Дону показали квартиры жилого дома со снесенной ураганом крышей

DonDay: в Ростове-на-Дону ураган сорвал кровлю жилого двухэтажного дома

В Ростове-на-Дону крышу жилого дома сорвал ураганный ветер, который обрушился на регион накануне. Об инциденте сообщил местный Telegram-канал DonDay.

В сообщении уточняется, что пострадавший дом расположен на пересечении улицы Мечникова с Соборным переулком. Судя по опубликованному местными каналами видео, ураган снес кровлю двухэтажного кирпичного здания с потолочным перекрытием, обнажив находившиеся под ней помещения.

По словам главы Ростова-на-Дону Алексадра Скрябина, в результате ЧП, связанных с ураганом, 14 горожан получили травмы различной степени тяжести, одного пострадавшего спасти не удалось. Семеро раненых госпитализированы.

В шести районах областной столицы из-за обрывов линий электропередачи временно пропало электроснабжение. В15 районах и городах области возникли проблемы не только со светом, но и с водой. Региональные власти предупреждали население о том, что в период неблагоприятных погодных условий лучше по возможности не выходить на улицу.

Ранее в сети появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.

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