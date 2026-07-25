В шести районах Ростова-на-Дону из-за непогоды отключились ЛЭП

В Ростове-на-Дону зафиксировано 18 отключений линий электропередач (ЛЭП), написал в Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Чиновник уточнил, что отключения произошли в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. Последствия непогоды устраняет круглосуточно 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.

До этого в Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды в Ростове, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.