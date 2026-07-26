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Общество

14 человек пострадали в результате сильного шторма в Ростове-на-Дону

Скрябин: 14 человек пострадали из-за непогоды в Ростове-на-Дону
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Ростове-на-Дону в результате сильной непогоды одного человека спасти не удалось, еще 13 получили травмы. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

По его словам, семерых пострадавших госпитализировали. Глава города пожелал скорейшего выздоровления всем, кто получил травмы.

Как сообщил начальник городского управления по делам ГО и ЧС А.А. Азарянский, после ливня и шквалистого ветра в Ростове-на-Дону было зафиксировано более 100 происшествий. В течение всей ночи последствия стихии устраняли шесть расчетов городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, а также 21 аварийная бригада районных администраций и ресурсоснабжающих организаций.

На данный момент последствия 26 происшествий уже ликвидированы, еще 73 остаются на контроле. В первую очередь специалисты освобождают проезжую часть и тротуары от стволов и крупных ветвей поваленных деревьев, представляющих опасность для жителей. После этого будет проведена окончательная уборка территорий.

По информации городских властей, водоснабжение в Ростове-на-Дону полностью восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

В Ростовской области поздним вечером 25 июля штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

Ранее сообщалось, что в Барнауле ураган повалил деревья и оставил без света микрорайон.

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