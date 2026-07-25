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Общество

Появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону после урагана затопило улицы и повалило деревья

Фото последствий «мегаурагана», обрушившегося на Ростов-на-Дону публикуют местные Telegram-каналы.

В постах говорится, что после шторма в жилищном комплексе «Вересаево» перевернуло «Газель» и будку охраны, повалило столбы, заборы и деревья, а также выдавило оконные рамы. Кроме того, на крыше одного из домов повисло ограждение шахты лифтов, улицы частично ушли под воду и произошли сбои в движении поездов. А на улице Шеболдаева горожанам пришлось самим чистить ливневки, чтобы могла проехать машина скорой помощи.

«Когда это уже закончится?!», — вопрошает голос за кадром на одном из опубликованных видео.

На этой неделе на Нижний Новгород тоже обрушилась непогода. Ветер поломал деревья, повредил кровлю домов, а дождевая вода затопила некоторые улицы. Кусок крыши упал прямо на контактную сеть и трамвайные пути, из-за чего движение трамвая №2 было временно приостановлено. В некоторых районах ветер повалил деревья.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.

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