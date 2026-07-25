Жителей региона России из-за непогоды попросили не выходить на улицу

В 15 районах и городах Ростовской области возникли проблемы со светом

В ряде городов и районов Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах возникли проблемы с подачей электричества. Это привело к перебоям с водоснабжением в Ростове, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах.

Слюсарь добавил, что в области повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Чиновник попросил жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

На этой неделе на Нижний Новгород тоже обрушилась непогода. Ветер поломал деревья, повредил кровлю домов, а дождевая вода затопила некоторые улицы. Кусок крыши упал прямо на контактную сеть и трамвайные пути, из-за чего движение трамвая №2 было временно приостановлено. В некоторых районах ветер повалил деревья.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.