Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Жителей региона России из-за непогоды попросили не выходить на улицу

В 15 районах и городах Ростовской области возникли проблемы со светом

В ряде городов и районов Ростовской области штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах возникли проблемы с подачей электричества. Это привело к перебоям с водоснабжением в Ростове, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах.

Слюсарь добавил, что в области повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Чиновник попросил жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

На этой неделе на Нижний Новгород тоже обрушилась непогода. Ветер поломал деревья, повредил кровлю домов, а дождевая вода затопила некоторые улицы. Кусок крыши упал прямо на контактную сеть и трамвайные пути, из-за чего движение трамвая №2 было временно приостановлено. В некоторых районах ветер повалил деревья.

Ранее появились кадры последствий «мегаурагана» в Ростове-на-Дону.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 25 июля. Предложение Токаева по Украине, рекордное число кредитов у россиян и цены на развод
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!