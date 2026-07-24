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Общество

Над российским регионом уничтожены 17 беспилотников

Шапша: в Калужской области силы ПВО уничтожили 17 беспилотников
Сергей Мирный/РИА Новости

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Силами ПВО уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов», — говорится в публикации.

На местах осуществляют работу оперативные группы. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры нет, никто не пострадал.

Тем временем над территорией Ленинградской области сбили 50 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Атаке БПЛА подвергся и Санкт-Петербург. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

За два дня до этого Ленобласть также подверглась атаке беспилотников. В ночь на 22 июля силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом девять дронов. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадавших и разрушений не было.

Ранее СК сообщил, что ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн.

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