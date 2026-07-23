Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что общая сумма ущерба от действий ВСУ в новых регионах России, а также приграничных и тыловых субъектах превысила 1 трлн рублей. По его словам, с 2022 года от атак украинской армии погибли почти 1,5 тыс. человек, среди которых 45 детей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее говорила, что Киев превратил убийство мирных граждан в компьютерную игру, где экран отделяет оператора БПЛА от последствий.

Общая сумма ущерба от действий ВСУ в новых регионах РФ, а также приграничных и тыловых субъектах превысила 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей », — рассказал он.

По его словам, украинская армия целенаправленно атакует дома и гражданские объекты в российских регионах, что подтверждается в ходе расследования уголовных дел. Бастрыкин отметил, что мотивами этих преступлений служат устрашение населения и причинение тяжких последствий, чтобы дестабилизировать деятельность органов власти.

«С 2022 года в общем массиве возбуждено 5347 дел по фактам атак на территории 54 субъектов Российской Федерации , расположенных вне границ проведения специальной военной операции. В рамках этих дел задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением БПЛА, а также вторжения на территорию Российской Федерации», — добавил глава СК РФ.

Как уточнил Бастрыкин, в результате этих преступлений погибли 1472 мирных жителя, в том числе 45 детей, ранения различной степени тяжести получили более 6,7 тыс. человек .

Убийство превратилось в развлечение

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим превратил «охоту на мирное население Донбасса в подобие компьютерной игры», сделав из этого развлечение.

«Оператор сидит в укрытии, часто в высотке на окраине города, и жители, кстати говоря, точно указывают, откуда взлетают дроны. На экране планшета он видит гражданских, именно гражданских: женщин, которые несут воду, пожилого человека, который вышел просто подышать, продавца хлеба у машины или супругов на мотоцикле. Он выбирает цель и наводит FPV, а если промахивается, то запускает следующий», — рассказала Захарова.

Она назвала эту ситуацию принципиально новым качеством преступления, так как оператору не нужно смотреть жертве в глаза — экран как бы отделяет его от последствий .

«Все они должны быть установлены и понесут ответственность», — подчеркнула дипломат.

Не имеет права на существование

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый в интервью порталу портала Ukraїner заявил, что российская нация «не имеет права на существование». Отдельно он также высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза», переселенцами и криминальными элементами.

«Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента <...> не хотят работать, хотят халявы, им скорее все равно, в какой стране проживать, как она будет называться», — заявил Драпатый, добавив, что жителей Донецкой и Луганской народных республик нужно перевоспитать в духе украинского национализма.

Впрочем существует и другое мнение. Бывший солдат украинской армии Владимир Липка, перешедший на сторону России, в беседе с ТАСС заявил, что военные ВСУ и обычные украинцы готовы «попрощаться с остатками Донбасса», если это приведет к завершению конфликта.

«Никто из военных не хочет границ 14-го года, 91-го года. Об этом уже давным-давно никто не говорит. Просто остановить. Вот о чем люди говорят», — сказал Липка.