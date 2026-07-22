В Ленобласти отразили атаки украинских БПЛА

Атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в Ленинградской области в ночь на 22 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

«Разрушений нет», — добавил губернатор.

По словам Дрозденко, режим беспилотной опасности в Ленобласти уже отменили. Об угрозе атаки БПЛА местных жителей предупредили в 2:36 мск. Тогда же глава региона отметил, что может наблюдаться понижение скорости мобильного интернета.

В ночь на 21 июля над территорией России перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников самолетного типа. Как рассказали в министерстве обороны страны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей. Несколько воздушных целей нейтрализовали в столичном регионе, Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Также атаки отразили в семи областях — Ростовской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Брянской и Курской.

Ранее украинский БПЛА влетел в квартиру многоэтажного дома во Владимире.