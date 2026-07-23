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Общество

Бастрыкин раскрыл число погибших от атак ВСУ в российских регионах

Бастрыкин: почти 1,5 тыс. человек погибли из-за атак ВСУ на регионы с 2022 года
Екатерина Штукина/РИА Новости

В результате атак украинской армии на регионы России с 2022 года погибли почти 1,5 тыс. человек, из них 45 несовершеннолетних. Такие данные ТАСС раскрыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что в целом было возбуждено 5347 уголовных дел по фактам атак на территории 54 субъектов Российской Федерации, которые находятся вне границ проведения спецоперации.

Глава СК рассказал, что задокументированы случаи обстрелов украинскими националистами артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотников, а также вторжения на территорию РФ. Он уточнил, что в результате этих преступлений погибли 1 472 мирных жителя, были ранены 6 754 человека, в том числе 405 детей.

Также Бастрыкин заявил, что общий ущерб от действий украинской армии в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах Российской Федерации, установленный в рамках расследования уголовных дел, превысил 1 трлн рублей.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что число пострадавших мирных жителей в результате террористических действий украинских войск за последний месяц составляло более 250 каждую неделю, а с февраля 2022 года — не менее 30 500 человек, включая 8378 погибших.

Ранее Путин поставил задачу по новым регионам России.

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