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Политика

Путин поставил задачу по развитию новых регионов России

Путин: Донбасс и Новороссия к 2030 году должны достичь общероссийского уровня
Станислав Красильников/РИА Новости

Донбасс и Новороссия к 2030 году должны достичь общероссийского уровня по всем показателям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию новых регионов, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Херсонской и Запорожской областях. По его словам, через четыре года уровень жизни населения в этих регионах должен достигнуть общероссийских стандартов.

Путин отметил, что для достижения этой цели в программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии, принятой в 2023 году, предусмотрено более 300 различных мероприятий. В их числе развитие социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, а также реализация проектов, направленных на запуск промышленных и аграрных предприятий.

На этом же совещании Путин отметил, что в Донбассе и Новороссии нужно не просто воссоздать и отремонтировать все, что было уничтожено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности. Российский лидер отметил, что это «ключевая общенациональная задача», и она должна быть неукоснительно выполнена.

Ранее Сальдо раскритиковал Зеленского за обесценивание вклада России в развитие новых регионов.

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