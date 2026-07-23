Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Бастрыкин раскрыл размер ущерба от преступлений ВСУ в Донбассе и Новороссии

СК: ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье превысил ₽1 трлн
Anatolii Stepanov/Reuters

Общий ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России, установленный в рамках расследования уголовных дел, превысил 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, размер ущерба, причиненного уничтожением объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах, уже превысил 560 млрд рублей. Еще более 535 млрд рублей, как отметил глава СК, приходится на приграничные и тыловые субъекты страны.

Бастрыкин подчеркнул, что следственные органы продолжают работу по установлению размера ущерба, причиненного, по версии следствия, преступными действиями украинских вооруженных формирований. По мере расследования уголовных дел эта сумма может уточняться.

О том, что материальный ущерб новым субъектам Российской Федерации от действий Вооруженных сил Украины превысил 560 млрд рублей, в мае сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следком также давал оценку ущерба, причиненного действиями ВСУ в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях: по итогам 2024 года его сумма достигала 60 млрд рублей.

Ранее Путин поставил задачу по новым регионам России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!