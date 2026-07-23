Бастрыкин раскрыл размер ущерба от преступлений ВСУ в Донбассе и Новороссии

Общий ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах России, установленный в рамках расследования уголовных дел, превысил 1 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню сотрудника органов следствия, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, размер ущерба, причиненного уничтожением объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах, уже превысил 560 млрд рублей. Еще более 535 млрд рублей, как отметил глава СК, приходится на приграничные и тыловые субъекты страны.

Бастрыкин подчеркнул, что следственные органы продолжают работу по установлению размера ущерба, причиненного, по версии следствия, преступными действиями украинских вооруженных формирований. По мере расследования уголовных дел эта сумма может уточняться.

О том, что материальный ущерб новым субъектам Российской Федерации от действий Вооруженных сил Украины превысил 560 млрд рублей, в мае сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следком также давал оценку ущерба, причиненного действиями ВСУ в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях: по итогам 2024 года его сумма достигала 60 млрд рублей.

Ранее Путин поставил задачу по новым регионам России.