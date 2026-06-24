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Армия

В МИД России заявили, что число пострадавших от ВСУ мирных жителей превышает 250 в неделю

Мирошник: число пострадавших от ВСУ мирных жителей в июне превышает 250 в неделю
Илья Питалев/РИА Новости

Число пострадавших мирных жителей в результате террористических действий украинских войск за последний месяц составляло более 250 каждую неделю. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, число пострадавших мирных жителей с февраля 2022 года от рук украинских военных, по данным на 21 июня, — не менее 30 500 человек, из которых 8378 мирных жителей погибли и 22 122 ранены.

«За последний месяц еженедельное число пострадавших мирных жителей составляло от 254 до 291 человека. Число погибших — от 30 до 50 мирных жителей», — добавил Мирошник.

Накануне в селе Александровка Шебекинского округа Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина. Как уточнили в оперштабе, мужчину с осколочными ранениями грудной клетки, головы и плеча направили в городскую больницу №2 г. Белгорода.

До этого жительница города Грайворон получила акубаротравму в результате детонации беспилотника украинских войск. По данным регионального оперштаба, пострадавшая самостоятельно обратилась за медпомощью в районную больницу. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее Путин заявил, что теракты Украины стимулируют российских военных выполнять задачи СВО.

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