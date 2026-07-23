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В Черном море атаковали сухогруз с углем из российского порта

Sabah: в Черном море атакован сухогруз, перевозивший уголь из РФ, есть погибший
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

В Черном море подвергся атаке дрона турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. Об этом пишет газета Sabah.

«В результате атаки беспилотника на турецкое судно погиб один член экипажа, еще три моряка получили ранения», — сказано в материале.

Как выяснили журналисты, беспилотник атаковал сухогруз в районе Новороссийска. По другой информации, инцидент произошел в международных водах Черного моря у побережья Самсуна.

Других подробностей на момент публикации нет.

В ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана. В результате налета пятеро азербайджанских моряков получили ранения, несовместимые с жизнью, еще несколько были госпитализированы в больницу Ейска.

По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Позднее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», подтвердил удары по судам в Азовском море. По его словам, украинские силы атаковали грузовые суда в портах на северном берегу Азова.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

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