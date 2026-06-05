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Общество

Пять граждан Азербайджана погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море

МИД Азербайджана: пять моряков погибли при атаке БПЛА на суда в Азовском море
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Пять граждан Азербайджана погибли в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Он добавил, что еще три человека получили ранения и находятся в больнице Ейска.

По словам Гаджизаде, инцидент произошел в ночь на 5 июня: дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана.

«Хочу отметить, что упомянутые суда не принадлежат Азербайджанскому государству», — уточнил Гаджизаде.

Он отметил, что об атаке на суда сообщила российская сторона.

В начале апреля украинские беспилотники в Азовском море атаковали сухогруз «Волго-Балт», перевозивший зерно. Судно проходило в 300 милях к северу от Керчи. На борту в момент атаки находились 11 человек. Отмечалось, что девять членов экипажа эвакуировались на лодке-капсуле и добрались до территории Херсонской области.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

 
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