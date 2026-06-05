ВСУ подтвердили удар по грузовым судам в Азовском море

Бровди: ВСУ нанесли удары по грузовым судам в портах на Азовском море

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» подтвердил в своем Telegram-канале нанесение ударов по судам в акватории Азовского моря.

Он рассказал, что силы СБС ВСУ наносили удары по грузовым судам в портах на северном побережье Азова.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря: дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана. В результате налета пятеро азербайджанских моряков получили ранения, несовместимые с жизнью, еще троих госпитализировали в больницу Ейска.

По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя эту атаку, заявил, что Москва хорошо знает о тактике Киева наносить удары по мирным судам.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.