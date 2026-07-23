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Общество

Пожарный пострадал в результате взрыва газа в Подмосковье

Минздрав Подмосковья: в результате ЧП в Егорьевске пострадал пожарный
Виталий Аньков/РИА Новости

В результате взрыва газа в Егорьевске Московской области пострадал пожарный, таким образом число госпитализированных достигло четырех. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу минздрава столичного региона.

«По обновленной информации, в результате происшествия в Егорьевске пострадал еще один человек — пожарный. Он госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести», — сказали там.

В минздраве региона уточнили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Инцидент произошел около девяти часов утра 23 июля в квартире на третьем этаже. Огонь охватил жилое помещение сразу после громкого хлопка.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в квартире сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадали также соседние квартиры.

Ранее на АЗС во Владикавказе взорвался баллон с газом.

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