Появились кадры спасения мужчины из полыхающей квартиры после взрыва газа в Подмосковье

Опубликованы кадры пожара в квартире в Егорьевске, где произошел взрыв газа

Появились кадры пожара после взрыва бытового газа в квартире жилого дома в подмосковном Егорьевске. Фото и видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал 112.

Инцидент произошел около девяти часов утра в квартире на третьем этаже. Огонь охватил жилое помещение сразу после громкого хлопка.

На кадрах можно увидеть, как огонь и клубы черного дыма вырываются с балкона на третьем этаже. Туда по лестнице забрались двое спасателей. На видео слышны крики мужчины, который, по всей видимости, оказался в эпицентре пожара и горел заживо. Также можно услышать испуганные возгласы очевидцев, наблюдающих за спасением человека.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в квартире сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадали также соседние квартиры.

Из дома эвакуировали 28 человек. Предварительно, в результате происшествия пострадали три человека. В МЧС уточнили, что на данный момент открытое горение ликвидировано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее на АЗС во Владикавказе взорвался баллон с газом.