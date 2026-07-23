Три человека пострадали при взрыве газа в Подмосковье

МЧС: в Егорьевске после взрыва газа в жилом доме пострадали три человека

В подмосковном Егорьевске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пострадали три человека. Об этом сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по Московской области.

По информации ведомства, взрыв произошел в одной из квартир, где сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что возгорание уже локализовано. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.

В середине июля в ЛНР подъезд в аварийном доме рухнул из-за взрыва газа. Под завалами оказались люди.

До этого баллон с газом взорвался на автозаправке во Владикавказе. Инцидент произошел на Карцинском шоссе в поселке Спутник, где заправлялась «Газель», внутри которой находился баллон. При этом были повреждены стоявшие в очереди на АЗС машины.

Ранее мощный взрыв прогремел в автомобиле в Буйнакске.