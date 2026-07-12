На АЗС во Владикавказе взорвался баллон с газом

Находившийся в «Газели» баллон с газом взорвался на заправке во Владикавказе

Баллон с газом взорвался на автомобильной заправочной станции (АЗС) во Владикавказе. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП / Владикавказ».

ЧП произошло на станции «Барс», расположенной на Карцинском шоссе в поселке Спутник. В материале уточняется, что баллон находился в «Газели» и взорвался во время заправки.

«Пострадавших <...> нет. Повреждены стоявшие в очереди машины», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что инцидент произошел на одной из семи АЗС в Северной Осетии, где в данный момент есть бензин АИ-95.

25 июня в городе Шахты в Ростовской области после взрыва автомобиля сгорела шиномонтажная мастерская. По данным издания «Блокнот», туда для ремонта привезли машину «Волга» с газовым баллоном. Во время сварочных работ из транспортного средства начал капать бензин, из-за чего искра попала на горючее. В результате вспыхнул огонь, который быстро перекинулся на автомобиль. После этого произошел взрыв.

Пламя за считанные минуты охватило всю мастерскую, и здание полностью сгорело. Находившееся внутри оборудование также не уцелело. Очевидцы снимали пожар на телефоны.

Ранее в Белгородской области автомобиль взорвался на обочине.