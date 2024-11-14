Следственный комитет подсчитал по результатам проведенных в 2024 году экспертиз, что ущерб, нанесенный шести российским регионам украинскими военнослужащими, составил около 60 миллиардов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях. Отмечается, что в 2024 году в СЭЦ (судебно-экспертном центре) выполнено около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз на территории данных регионов.

«В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тысяч зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость их восстановления составила почти 60 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

До этого председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. По его словам, в украинский период был нанесен ущерб экономике, экологии, культуре полуострова. Константинов подчеркнул, что пришло в негодность и было разграблено все советское имущество, оставшееся в Крыму.

Ранее главком ВСУ назвал цели Киева в Курской области.