Названа сумма ущерба, причиненного новым регионам РФ украинскими атаками

СК: новые регионы понесли от действий ВСУ ущерб более чем на 560 млрд рублей

Материальный ущерб новым субъектам Российской Федерации от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысил 560 млрд рублей, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности. Трансляция с мероприятия доступна в сети.

Ущерб приграничным и тыловым регионам России, по словам Петренко, превысил 140 млрд рублей. Она уточнила, что обе оценки материального урона даны Следственным комитетом и уже включены в материалы уголовных дел.

Сбор доказательств продолжается по каждому эпизоду: специалисты фиксируют разрушения жилых домов, социальных объектов и предприятий, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для международно-правовой оценки, добавила представитель СКР.

Следком также давал оценку ущерба, причиненного действиями ВСУ в Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областях: по итогам 2024 года его сумма достигала 60 млрд рублей.

