Графа Петра Шереметева — потомка сподвижника Петра Великого Бориса Шереметева — выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

«Петр Петрович, по данным базы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система), выписан», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, графа выписали в среду, 22 июля в 23:00 по московскому времени. При этом источник не уточнил, с каким диагнозом поступил Шереметев в медучреждение.

Накануне Telegram-канал 112 сообщил о госпитализации 94-летнего графа. По информации канала, он потерял сознание в одном из ресторанов Москвы, расположенного на улице Волхонка.

В июле 2025 года посольство России в Париже направило в Москву письмо Шереметева на имя президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в его возвращении на историческую родину.

В марте 2026 года бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин сообщил, что граф окончательно переехал в Россию. Он отметил, что до этого Шереметев долгое время жил в Марокко, затем во Франции, где создал музыкальную академию имени Рахманинова.

Петр Шереметев является французским и российским общественный деятелем, меценатом, архитектором и музыкантом. Он принадлежит к графской ветви рода Шереметевых и является потомком Бориса Петровича Шереметева. Петр Петрович родился в 1931 году в Марокко, куда его семья эмигрировала после революции в Российской империи.

Ранее потомок российского императора оставил украинцам послание в зоне СВО.