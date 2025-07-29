Потомок Николая I Дорошин показал череп на палке и послание под ним в зоне СВО

Потомок российского императора Николая I Гавриил Дорошин, который находится в зоне специальной военной операции (СВО), опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с черепом на палке и посланием под ним.

На черно-белом кадре видно шест, на который насажен человеческий череп (неизвестно, настоящий он или нет) в повязке и каске, а также обмотанная вокруг шеста пулеметная лента и привязанная лопата. Конструкция также содержит обломки сбитого дрона. Под черепом прибита дощечка с надписью: «Правый фланг. Дальше только смерть». По всей видимости, это послание адресовано украинцам.

По данным kp.ru, прабабушка Дорошина в восьмом колене — Мария Романова — была старшей дочерью Николая I. Сам он является выходцем из Франции. С начала СВО потомок российского императора успел принять участие в боевых действиях на Авдеевском направлении, под Марьинкой, а также в районах Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут).

Дорошин рассказывал, что в первый год СВО служил в штурмовых отрядах, а после переквалифицировался в операторы беспилотников, так как «противник заставил учиться».

В начале июня сообщалось, что многодетный отец из США Дерек Хаффман решил вступить в ряды ВС РФ через несколько месяцев после переезда в Московскую область, чтобы ускорить свою интеграцию в российское общество.

Супруга добровольца заявила, что не была удивлена, когда узнала о решении Дерека уйти на СВО. Она заявила, что он всегда выражал России свою признательность.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с американцем, ушедшим на СВО.