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Общество

В Москве потомок сподвижника Петра I попал в больницу

112: граф Петр Шереметев потерял сознание в ресторане Москвы
Виталий Белоусов/РИА Новости

Граф Петр Шереметев — потомок сподвижника Петра Великого Бориса Шереметева — был госпитализирован после того, как потерял сознание в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По его данным, Петра Петровича без сознания увезли из заведения, расположенного на улице Волхонка.

В июле 2025 года посольство России в Париже направило в Москву письмо Шереметева на имя президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в его возвращении на историческую родину. Почетный председатель президиума Международного совета российских соотечественников просил помочь с переездом в Россию.

В марте 2026 года бывший премьер-министр России Сергей Степашин сообщил, что граф окончательно переехал в Россию. Он отметил, что до этого Шереметев долгое время жил в Марокко, затем во Франции, где создал музыкальную академию имени Рахманинова.

Петр Шереметев принадлежит к графской ветви рода Шереметевых и является потомком графа Бориса Петровича Шереметева. Он родился в 1931 году в Марокко, куда его семья эмигрировала после революции в Российской империи.

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