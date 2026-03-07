Размер шрифта
Граф Шереметев окончательно вернулся в Россию

Степашин: граф Петр Шереметев переехал в Россию
Валерий Мельников/РИА Новости

Экс-премьер Сергей Степашин рассказал в интервью ТАСС о переезде графа Петра Шереметева в Россию, с которым провел встречу 6 марта.

Степашин уточнил, что долгое время граф жил в Марокко, а потом во Франции, где «создал музыкальную академию им. Рахманинова».

«Сейчас он окончательно вернулся в страну», — отметил экс-премьер.

Петр Шереметев является французским и российским общественный деятелем, меценатом, архитектором и музыкантом. Он относится к графской ветви рода Шереметевых.

12 июля 2025 года посольство России в Париже сообщило, что направило в Москву письмо почетного председателя президиума Международного совета российских соотечественников, графа Петра Шереметева, на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину.

Петр Шереметев родился в 1931 году в Марокко, куда его семья переехала после революции в Российской Империи. Он является потомком графа Бориса Петровича Шереметева. В 1975 году Петр Шереметев стал почетным вице-президентом Франко-российского общества дружбы. С 2005 года он является вице-президентом Федерации русских партий Европы, а с 2012 года — председателем президиума Международного совета российских соотечественников.

Ранее стало известно, что иностранцы смогут сообщать о желании переехать в Россию через госуслуги.

 
