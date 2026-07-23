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Общество

Россиян предупредили о возможной сильной жаре

Синоптик Макарова: европейская жара может дойти до России
Кирилл Зыков/РИА Новости

Стоящая в Европе аномальная жара может дойти и до территории России. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Она отметила, что такое изменение погоды в России не исключено. Но сейчас температура воздуха на Западе пока ниже нормы, хотя она постепенно повышается и 26 июля достигнет нормального значения. Поэтому в ближайшие пять дней сильной жары в России не будет.

22 июля сообщалось, что температура воздуха в некоторых регионах Турции может достигать +50°C, туристам нужно избегать пребывания на улице в дневные часы.

17 июля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 200 тысяч человек за последние четыре года не пережили жару в европейских странах.

В Европе в июне наблюдалась экстремальная аномальная жара. По данным европейской климатической службы Copernicus, первый месяц лета стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений на континенте.

Ранее аномальная жара повлияла на урожайность во Франции.

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