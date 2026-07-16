Аномальная жара повлияла на урожайность во Франции

Урожай пшеницы и других зерновых во Франции в текущем году сократится на фоне аномальной жары, охватившей Европу. Об этом сообщает статистическая служба Министерства сельского хозяйства Франции Agreste.

Отмечается, что в 2026 году производство мягкой пшеницы в стране достигнет 32,0 млн тонн, что на 4% ниже по сравнению с 2025 годом, несмотря на увеличение посевных площадей. Предполагается, что снижение урожайности составит в среднем менее 70% с гектара.

Производителей ячменя также ожидает сокращение урожая. Эксперты прогнозируют, что он составит 11 млн тонн, что на 6% меньше, чем в 2025 году. Однако показатели по стране будут неоднородными, они будут зависеть от влияния погоды на урожайность.

В то же время посевные площади зерновой кукурузы должны уменьшиться в 2026 году на 20%. А периоды сильной жары, наблюдающиеся с мая во Франции, могут значительно повлиять на урожайность и качество будущих урожаев, говорится в докладе Agreste.

Ранее климатолог назвал причину аномальной жары в Европе.