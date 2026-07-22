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Общество

Туристов в Турции призвали не выходить на улицу днем

Туристам в Турции рекомендовали не выходить на улицу днем из-за рекордной жары
Murad Sezer/Reuters

Температура воздуха в некоторых регионах Турции может достигать +50°C, туристам нужно избегать пребывания на улице в дневные часы. Об этом РИА Новости заявила турецкий терапевт Дилек Шенгюль.

«Температура воздуха, особенно в регионах Эгейского и Средиземного морей, будет ощущаться на уровне до +50°C. Туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11:00 до 16:00», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что длительное пребывание под солнцем в дневные часы может спровоцировать тепловой удар, обезвоживание и обострение хронических заболеваний. Особую осторожность, по ее словам, нужно соблюдать пожилым людям, беременным женщинам, детям и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шенгюль также призвала туристов оставаться в помещениях в наиболее жаркие часы, а также пить достаточное количество воды, носить легкую одежду светлых тонов и использовать головные уборы.

В последние недели Турция находится под влиянием устойчивой волны жары. Наиболее высокие температуры фиксируются в юго-восточных провинциях, однако жара охватывает и популярные туристические регионы Эгейского и Средиземноморского побережья.

Ранее врач назвала лучшие напитки в жару.

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