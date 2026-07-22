Налоговая приостановила операции по счетам новой владелицы квартиры Долиной

Налоговая приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как выяснило агентство, решение приняли 6 июля из-за непредоставления налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока», — сказано в статье.

Как сообщал до этого Telegram-канал Mash, Полина Лурье решила продать квартиру, за которую год судилась с Ларисой Долиной. Согласно информации источника, после победы в Верховном суде покупательница так и не переехала в пятикомнатную квартиру. Для жилья был подготовлен дизайн-проект, а к лету планировалось начать ремонт, однако работы так и не начались.

Позже адвокат Лурье Светлана Свириденко опровергла эти сведения. По словам Свириденко, информация о том, что Лурье приняла решение продать бывшую квартиру Долиной, ставшую предметом громких судебных разбирательств, является фейком. При этом правозащитница отметила, что они не знают подробностей появления новостей о перепродаже жилья.

Лурье приобрела квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. После завершения сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, из-за чего началось длительное судебное разбирательство. В декабре 2025 года Верховный суд постановил вернуть жилье Лурье. Теперь новая владелица якобы хочет выручить с продажи 200 миллионов рублей.

Ранее риелтор назвала причину продажи бывшей квартиры Долиной.