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Общество

В Москве выставили на продажу скандальную квартиру Долиной

Mash: Лурье не переехала в квартиру Долиной и решила ее продать за 200 миллионов
РИА Новости

Полина Лурье решила продать квартиру в московских Хамовниках, которая почти год была предметом громкого судебного разбирательства с певицей Ларисой Долиной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, после победы в Верховном суде Лурье так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. Для жилья был подготовлен дизайн-проект, а к лету планировалось начать ремонт, однако работы так и не стартовали. Теперь собственница, как утверждает Mash, намерена продать недвижимость без широкой огласки, опасаясь негативной реакции.

По данным Telegram-канала, в квартире до сих пор сохранились интерьер, мебель, антикварные предметы, выполненный для Ларисы Долиной ремонт, а также паркет с инициалами артистки.

Потенциального покупателя Лурье попросила проверить через юристов. В настоящее время, как утверждает Mash, обсуждается сделка с московским миллионером на сумму 200 млн рублей.

Лурье приобрела «квартиру раздора» за 112 млн рублей. После завершения сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, после чего началось длительное судебное разбирательство. В декабре 2025 года Верховный суд постановил вернуть квартиру Лурье.

Ранее Рената Литвинова выставила на продажу московскую квартиру за 1 млрд рублей.

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