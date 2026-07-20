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Культура

Адвокат Полины Лурье опровергла слухи о продаже скандальной квартиры Долиной

Адвокат Лурье Свириденко заявила, что бывшая квартира Долиной не продается
РИА Новости

Адвокат Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, Светлана Свириденко опровергла слухи о том, что покупательница решила перепродать скандальную недвижимость. Об этом она заявила в разговоре с kp.ru.

По словам Свириденко, информация о том, что Лурье приняла решение продать бывшую квартиру Долиной, ставшую предметом громких судебных разбирательств, является фейком.

«Никто ничего не продает, информация - лживая, в квартире идет ремонт», — сообщила адвокат.

При этом правозащитница отметила, что они не знают подробностей появления новостей о перепродаже жилья.

Напомним, по данным Mash, Полина Лурье решила продать квартиру, за которую год судилась с Ларисой Долиной. Согласно информации источника, после победы в Верховном суде покупательница так и не переехала в пятикомнатную квартиру. Для жилья был подготовлен дизайн-проект, а к лету планировалось начать ремонт, однако работы так и не начались.

Лурье приобрела квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. После завершения сделки Долина заявила, что стала жертвой мошенников, из-за чего началось длительное судебное разбирательство. В декабре 2025 года Верховный суд постановил вернуть жилье Лурье. Теперь новая владелица якобы хочет выручить с продажи 200 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за год ущерб от «схемы Долиной» составил более двух миллиардов рублей.

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