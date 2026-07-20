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Культура

Риелтор назвала причину продажи бывшей квартиры Долиной

Риелтор Юсова: Лурье продает бывшую квартиру Долиной, чтобы двигаться дальше
Кирилл Зыков/РИА Новости

Риелтор Юлия Юсова в беседе с «Газетой.Ru» назвала одну из причин продажи бывшей квартиры Ларисы Долиной. По ее словам, Полина Лурье могла решить избавиться от недвижимости из-за неприятных воспоминаний о судах.

Риелтор отметила, что длительные разбирательства могли оставить негативный эмоциональный след у нынешней хозяйки квартиры.

«На мой взгляд, здесь может играть роль не только экономический, но и психологический фактор. Почти год судебных разбирательств, повышенное внимание СМИ, общественный резонанс, все это неизбежно оставляют эмоциональный след. Нередко после таких длительных и тяжелых споров недвижимость начинает ассоциироваться у собственника не с домом, а с постоянным стрессом и неприятными воспоминаниями. Поэтому решение о продаже может быть связано не только с инвестиционными соображениями, но и с желанием закрыть этот жизненный этап и двигаться дальше», — поделилась Юсова.

Эксперт по недвижимости подчеркнула, что Лурье может столкнуться с проблемой при продаже, так как минимальный срок владения квартирой не истек. Однако, по словам риелтора, даже самый громкий судебный спор не означает, что объект в дальнейшем невозможно продать.

«Если информация о продаже квартиры подтвердится, то с юридической точки зрения это абсолютно нормальная ситуация. После того как Верховный суд окончательно определил судьбу объекта, собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению — жить в квартире, сдавать ее в аренду или продать. При этом есть и практический аспект — если минимальный срок владения квартирой еще не истек, собственнику, вероятнее всего, придется уплатить НДФЛ с дохода от продажи», — отметила риелтор.

По данным Mash, Лурье решила продать квартиру, которую отсудила у Долиной, за 200 млн рублей. При этом адвокат, представляющий ее интересы, в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась комментировать эту информацию.

Ранее риелтор раскрыла причины, по которым Сюткин не может продать квартиру за полмиллиарда.

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