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Общество

Силовики задержали бывшего мэра Каспийска по делу о коррупции

ТАСС: экс-мэр дагестанского Каспийска Гонцов задержан по делу о получении взятки
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане бывший глава города Каспийск Борис Гонцов был задержан по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Задержан бывший мэр Каспийска Борис Гонцов по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки)», — сказал агентству неназванный собеседник.

Других подробностей не приводится. Комментариев ведомств на момент публикации также не поступало.

20 июля суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова по делу о получении взяток.

По данным следствия, с 2014 по 2024 годы НИИ выполнял контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались стимулирующие выплаты. В 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат.

Ранее сообщалось, что создатель антидронового комплекса «Оберег» может на долгие годы отправиться в тюрьму.

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