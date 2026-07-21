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Общество

В Дагестане возбудили дело против бывшего мэра Каспийска

Бывшего мэра Каспийска подозревают в получении взятки пятью квартирами
Shutterstock

Уголовное дело возбудили в Дагестане в отношении бывшего главы Каспийска, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.

По данным следствия, с апреля по май 2023 года подозреваемый, имя которого не называется, действуя в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города, получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн рублей.

Квартиры он получил за оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого было завершено с различными нарушениями. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных лиц.

Уголовные дела ранее были возбуждены в отношении начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации.

20 июля ТАСС сообщил, что в Дагестане по делу о коррупции был задержан бывший глава Каспийска Борис Гонцов.

Ранее в Уфе депутаты обвинили мэра в связях с эскортницами и проголосовали за его отставку.

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