Главу НИИ Минобороны приговорили к 13 годам за получение взяток

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд лишил экс-чиновника права занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Протасова обязали выплатить штраф в размере 20 млн рублей. При этом у него конфисковали 7 млн рублей. Также суд принял решение лишить обвиняемого воинского звания подполковника в отставке.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, с 2014 по 2024 годы НИИ выполнял контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались стимулирующие выплаты. В 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат. Он подозревается в двух эпизодах получения взятки — в крупном и особо крупном размере.

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