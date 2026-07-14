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Политика

В Уфе депутаты обвинили мэра в связях с эскортницами и проголосовали за его отставку

Горсовет Уфы поддержал снятие мэра Мавлиева с занимаемой должности
РИА Новости/СК РФ

Горсовет Уфы проголосовал за снятие мэра населенного пункта Ратмира Мавлиева с занимаемой должности. Об этом сообщил Telegram-канал «Честно Говоря | Новости Уфы и Башкирии».

В материале отмечается, что решение было принято в ходе внеочередного заседания.

«Депутаты единогласно проголосовали за прекращение допуска Мавлиева к государственной тайне и расторжение контракта», — говорится в тексте.

По данным телеканала UTV, члены Горсовета Уфы обвинили Мавлиева в коррупции и связях с эскортницами. Комментируя ситуацию, депутат Павел Васильев обратил внимание, что сейчас пожилые жители региона получают пенсию в размере 15 тыс. рублей. Участники специальной военной операции на Украине, в свою очередь, имеют зарплату 200 тыс. рублей в месяц, но при этом каждый день рискуют своими жизнями.

«А тут за пять минут почти 200 тыс. [рублей] тратится на девушек легкого поведения. <...> Нельзя, чтобы это было в администрации, чтобы это было во власти», — отметил Васильев, говоря о действиях Мавлиева.

Ратмир Мавлиев стал мэром Уфы в марте 2022 года. В апреле текущего года чиновника арестовали по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. 6 мая Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения, отправив градоначальника под домашний арест. В начале июля Мавлиева отпустили.

Ранее в Уфе назначили исполняющего обязанности мэра.

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