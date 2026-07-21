Росфинмониторинг исключил отца экс-главы ФБК из списка террористов

Отец экс-главы ликвидированного Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) был исключен из перечня террористов и экстремистов в России. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (исключенные)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области», — указано в перечне.

В октябре прошлого года Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 300 тысяч рублей Михаилу Волкову за финансирование ФБК. В ходе заседания Волков отметил, что уже понес серьезные личные последствия: ему пришлось оставить работу в университете и пройти тяжелое лечение из-за обострившихся проблем со здоровьем. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в апреле 2025 года.

В июне прошлого года суд заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам колонии и штрафу в размере 2 млн рублей с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет.

Ранее в Архангельске нейрохирурга оштрафовали на ₽450 тысяч рублей за перевод ₽3,5 тысяч рублей ФБК.