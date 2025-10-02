На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил отца Леонида Волкова к штрафу по делу о финансировании ФБК

Суд оштрафовал отца Леонида Волкова на 300 тыс. рублей за финансирование ФБК
Евгений Одиноков/РИА Новости

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 300 тысяч рублей Михаилу Волкову — отцу Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) — за финансирование ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании Волков отметил, что уже понес серьезные личные последствия: ему пришлось оставить работу в университете и пройти тяжелое лечение из-за обострившихся проблем со здоровьем.

Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому штраф в размере 600 тысяч рублей. В ходе расследования установили, что Волков сделал два пожертвования по тысяче рублей. Свою вину он признал как на предварительном следствии, так и в суде. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, предусматривающей наказание до восьми лет лишения свободы.

Волкова задержали 3 апреля в Екатеринбурге, после чего против него возбудили уголовное дело. Позднее суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. В пресс-службе Уральского федерального университета сообщили, что Волков работал профессором, однако с 19 февраля 2024 года перестал быть сотрудником вуза.

Ранее стало известно о массовых увольнениях в ФБК.

